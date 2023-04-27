"الأوروبي" و7 دول يحذرون لبنان من تدهور أسوأ للاقتصاد إذا لم ينفذ الإصلاحات

حذر الاتحاد الأوروبي وسبع دول، بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم (الخميس)، السلطات اللبنانية من أن اقتصاد البلاد سيشهد مزيداً من التدهور ما لم تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها إبرام اتفاق مع صندوق النقد، وتنفذ الإصلاحات.