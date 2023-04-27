"الأوروبي" و7 دول يحذرون لبنان من تدهور أسوأ للاقتصاد إذا لم ينفذ الإصلاحات

حذر الاتحاد الأوروبي وسبع دول، بينها الولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم (الخميس)، السلطات اللبنانية من أن اقتصاد البلاد سيشهد مزيداً من التدهور ما لم تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها إبرام اتفاق مع صندوق النقد، وتنفذ الإصلاحات.
وأكد البيان المشترك، الصادر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيروت، أن لبنان يواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، ويجب إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أن السلطات اللبنانية لم تحرز سوى تقدم محدود بعد مرور عام على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.