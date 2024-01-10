إيران.. قتيل من الأمن الداخلي في هجوم استهدف مخفرًا

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن حاكم مدينة راسك، أن "الهجوم وقع الساعة 1 بعد منتصف الليل (جرينتش + 3) واستمر 3 ساعات، لكن العناصر الإرهابية فشلت في اقتحام المخفر في ضوء تصدي الكوادر الموجودة فيه للإرهابيين بنيران كثيفة".