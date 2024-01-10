إيران.. قتيل من الأمن الداخلي في هجوم استهدف مخفرًا

قُتِلَ أحد عناصر الأمن الداخلي الإيراني، اليوم (الأربعاء) في هجوم استهدف مخفرًا جنوب شرق إيران.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن حاكم مدينة راسك، أن "الهجوم وقع الساعة 1 بعد منتصف الليل (جرينتش + 3) واستمر 3 ساعات، لكن العناصر الإرهابية فشلت في اقتحام المخفر في ضوء تصدي الكوادر الموجودة فيه للإرهابيين بنيران كثيفة".
وأوضحت أن نائب ضابط ثان قُتِل خلال الاشتباك.
وشهدت مراكز قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان، سلسلة من الهجمات خلال الفترة الأخيرة، تبنّت معظمها جماعة تُدعى "جيش العدل" تتخذ من المناطق الحدودية الباكستانية الوعرة المتاخمة للأراضي الإيرانية مأوى لها.