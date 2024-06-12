الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

وقالت مؤسسات حقوقية وإغاثية، إن الاحتلال يحاصر نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، وهم يعانون حالياً الجوع والعطش، وأن ٩٠ % من الأطفال يعانون سوء التغذية، ويتم يومياً تسجيل عشرات الحالات من الأطفال مصابين بالجفاف وسوء التغذية، لافتةً النظر إلى أن المواد الغذائية والأدوية كافة نفدت مع استمرار الاحتلال إغلاق المعابر كافة، ومنها معبر رفح البري، الذي أدّى إغلاقه إلى تفاقم معاناة أكثر من ٢٥ ألف جريح ومريض بحاجة ماسّة إلى العلاج في مستشفيات قطاع غزة، التي انهارت منظومتها الصحية بشكلٍ كاملٍ، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي لها، ومنعه من تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.