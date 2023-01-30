وضع حد لصلاحيات الرئيس.. المعارضة التركية تتعهد بتغيير نظام الحكم في حال فوزها

وقدّمت ستة أحزاب معارضة برنامجها الانتخابي، وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة، وتتضمن أكثر من 2300 هدف، وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصًا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان، وفقًا لـ"فرانس برس".