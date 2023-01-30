وضع حد لصلاحيات الرئيس.. المعارضة التركية تتعهد بتغيير نظام الحكم في حال فوزها

تعهّد التحالف المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين)، بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ على سبع سنوات، في حال وصل إلى الحكم في مايو المقبل.
وقدّمت ستة أحزاب معارضة برنامجها الانتخابي، وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة، وتتضمن أكثر من 2300 هدف، وتنوي الأحزاب وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصًا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم "طاولة الستة"، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
و"أردوغان" مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الوقت نفسه مع تلك التشريعية.