كانت تنقل أسلحة لحزب الله.. تفاصيل قصف إسرائيلي لشاحنة في سوريا
قصفت إسرائيل، يوم الثلاثاء، شاحنة في منطقة البوكمال عندما كانت في طريقها لنقل وسائل قتالية (لها علاقة بدقة الصواريخ والمسيّرات) إيرانية إلى حزب الله مرورًا بالأراضي السورية.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر لقناة العربية أن الوحدة 4400 المسؤولة عن التعاظم العسكري والتعاون في حزب الله والتي يقودها الحاج فادي، تولت مهمة نقل تلك الوسائل القتالية، بالتعاون مع وحدة 190 المعنية بنقل الأسلحة والذخيرة والتابعة لفيلق القدس الإيراني بقيادة بهنام شهرياري التي تشرف على نقل الوسائل القتالية من إيران.
وأضافت المصادر أن الوحدة 4400 تستعين بعناصر ميليشيا "الحيدريون" العاملين في سوريا بقيادة حبيب عظيمي وذلك لغرض استقبال الشاحنات القادمة من العراق عبر المعبر الحدودي غير الرسمي مع سوريا.
كشفت عن قيام "الحكومة السورية بمنح حرية مطلقة لهذه العناصر في المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرتها وتسمح لهم بنقل الأسلحة والذخيرة والمعدات المختلفة على الرغم مما تشكل من خطر للبنى التحتية والسكان المدنيين".
وشنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة سلسلة غارات على أهداف خاصة بوحدة 4400 في منطقة البوكمال حيث أسفرت بعض تلك الغارات عن اغتيال عددٍ من النشطاء لدى وصولهم إلى تلك المنطقة لجمع الوسائل القتالية التي كانت الشاحنات محمَّلة بها في طريقها من إيران إلى حزب الله اللبناني مرورًا بالأراضي العراقية والسورية.
واستهدفت إسرائيل قبل أيام منزلاً وسط العاصمة السورية دمشق، قتلت فيه مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس ونائبه، حيث نفذت إسرائيل الغارة عبر 3 طائرات حربية أطلقت صاروخين على حي المزة واستهدفت المبنى السكني وسوته بالأرض.