كانت تنقل أسلحة لحزب الله.. تفاصيل قصف إسرائيلي لشاحنة في سوريا

وشنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة سلسلة غارات على أهداف خاصة بوحدة 4400 في منطقة البوكمال حيث أسفرت بعض تلك الغارات عن اغتيال عددٍ من النشطاء لدى وصولهم إلى تلك المنطقة لجمع الوسائل القتالية التي كانت الشاحنات محمَّلة بها في طريقها من إيران إلى حزب الله اللبناني مرورًا بالأراضي العراقية والسورية.