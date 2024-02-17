"البرهان": معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومَن عاونها

وتفصيلاً، في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في شندي بولاية نهر النيل في شمال السودان قال البرهان إن الجيش السوداني لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.