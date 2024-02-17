"البرهان": معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومَن عاونها

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، أمس السبت أن "معركة الكرامة مستمرة حتى هزيمة قوات الدعم السريع ومن عاونها".
وتفصيلاً، في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في شندي بولاية نهر النيل في شمال السودان قال البرهان إن الجيش السوداني لن يترك السلاح "إلا بعد القضاء على المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
كما دعا البرهان قوات الدعم السريع "للاحتكام إلى صوت العقل، والخروج من ولايتَي الجزيرة والخرطوم". وأضاف: "طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة"، وفقًا لـ"العربية نت".
يُذكر أن قوات الدعم السريع أحكمت سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2023 عقب انسحاب الجيش منها بعد معارك استمرت أيامًا، وتسيطر على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وإقليمَي كردفان ودارفور في غرب السودان.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/ نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليًّا.