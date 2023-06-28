أوكرانيا.. ارتفاع قتلى قصف مطعم إلى 8 قتلى و56 جريحًا

وكانت الشرطة والجيش الأوكرانيان أعلنا في وقت سابق، أن 4 أشخاص على الأقلّ قُتلوا، وأن 42 شخصًا أُصيبوا بجروح في ضربة بصاروخين على بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، الثلاثاء، بينما تمشط أطقم الإنقاذ مطعمًا محطمًا بحثًا عن ضحايا.