هل تهدأ التوترات؟.. كوريا الجنوبية واليابان تعقدان أول قمة بينهما منذ 12 عاماً

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)؛ لحضور قمة مهمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بينما يسعى البلدان إلى تهدئة التوتر في العلاقات المضطربة بينهما.
وهبطت الطائرة التي تقل "كيشيدا" في قاعدة سيول الجوية في سيونغنام، وزار "كيشيدا" أولاً المقبرة الوطنية في سيول، حيث دُفن محاربون قدامى كوريون جنوبيون، لوضع الزهور، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسيُجري في وقت لاحق محادثات مع يون سوك يول، الذي جعل استعادة العلاقات مع اليابان أولوية قصوى.
وتعد هذه أول قمة بين طوكيو وسيول تعقد في كوريا الجنوبية منذ 12 عامًا، وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توجه إلى كوريا الجنوبية في 2018 لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.