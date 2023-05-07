هل تهدأ التوترات؟.. كوريا الجنوبية واليابان تعقدان أول قمة بينهما منذ 12 عاماً

وتعد هذه أول قمة بين طوكيو وسيول تعقد في كوريا الجنوبية منذ 12 عامًا، وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توجه إلى كوريا الجنوبية في 2018 لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.