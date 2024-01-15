اليمن.. مقتل 6 حوثيين و2 من "حزب الله" في قصف استهدف الحديدة

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف الوكالة هويته: "لم تنفذ اليوم أي ضربة أمريكية أو للتحالف"؛ وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين بأن غارات أمريكية بريطانية جديدة استهدفت، الأحد، منطقة قريبة من محافظة الحديدة.