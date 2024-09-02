"دقة التعليمات تصل إلى الثانية".. وثائق "حماس" تكشف استراتيجية معركة الأنفاق

ويمكن أن يستغرق تدمير قسم من النفق عشرات الجنود حوالي 10 ساعات، وفقاً لضابط إسرائيلي كبير خبير في حرب الأنفاق. في العام الماضي، اكتشف الجيش الإسرائيلي نفقاً يصل عمقه إلى 75 متراً - أي ما يعادل ارتفاع مبنى من 25 طابقاً، وقال الجيش إنه استغرق شهوراً لتدميره، فيما ذكر أحد ضباط القوات الخاصة الإسرائيلية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الأنشطة العسكرية علناً، أنه عندما اقترب الجنود من الأنفاق، قامت "حماس" أحياناً بتفجير الأسقف، مما تسبب في انهيارات أعاقت الطريق، بينما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه قد يستغرق الأمر سنوات لتدمير شبكة الأنفاق بأكملها.