باكستان.. المحكمة العليا تقبل استئناف عمران خان على إدانته وتوقف تنفيذ سجنه

أفاد حزب حركة الإنصاف، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأن محكمة باكستانية قبلت، اليوم (الاثنين)، استئنافه على إدانته بالكسب غير المشروع، وأوقفت تنفيذ حكم بسجنه 14 عاماً.
وأضاف الحزب في بيان، أن المحكمة العليا في إسلام أباد، ذكرت أن الحكم الصادر ضد عمران خان وزوجته سيظل معلقاً حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد، وفقاً لـ"رويترز".
وقبل أسبوع واحد من انتخابات 8 فبراير، حُكم على عمران خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاماً بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.
ويقبع عمران خان حالياً في السجن تنفيذاً لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.