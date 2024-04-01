باكستان.. المحكمة العليا تقبل استئناف عمران خان على إدانته وتوقف تنفيذ سجنه

وأضاف الحزب في بيان، أن المحكمة العليا في إسلام أباد، ذكرت أن الحكم الصادر ضد عمران خان وزوجته سيظل معلقاً حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد، وفقاً لـ"رويترز".