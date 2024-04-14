تدعمها الفيديوهات.. حملة ضخمة في أمريكا لفضح جرائم المستعمرين بحق الفلسطينيين

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، طالب الناشطون، أعضاء الكونغرس عن مناطقهم، بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على القبض على هذه المجموعات المسلحة قبل ارتكابها مزيداً من الجرائم.