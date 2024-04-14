تدعمها الفيديوهات.. حملة ضخمة في أمريكا لفضح جرائم المستعمرين بحق الفلسطينيين

أطلق ناشطون وداعمون للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة إعلامية ضخمة؛ لفضح جرائم المستعمرين ضد الفلسطينيين في قرى رام الله والبيرة ونابلس، بعد الهجمات الدامية التي شنّتها مجموعات استعمارية بحماية جيش الاحتلال.
ونشر ناشطون فيديوهات وصور عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، لعمليات العصابات الصهيونية ضد المواطنين وممتلكاتهم بدعمٍ وتوجيهٍ من أعضاء في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة؛ لتفنيد الرواية الإسرائيلية المضللة التي تحاول بعض وسائل الإعلام الأمريكية ترويجها عبر قلب الحقائق فيما يجري في الضفة الغربية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، طالب الناشطون، أعضاء الكونغرس عن مناطقهم، بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على القبض على هذه المجموعات المسلحة قبل ارتكابها مزيداً من الجرائم.