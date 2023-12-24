مقتل أكثر من 70 شخصًا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم "المغازي" في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 70 شخصًا على الأقل، الأحد، من جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في القطاع.
وتفصيلاً، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق الأحد، بأن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفًا أن العدد مرشح للزيادة.
وأوضح أن "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عددٍ من العائلات من أماكن مختلفة"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.
من جانب آخر أكد تلفزيون فلسطين "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لعدة منازل في مخيم المغازي وسط غزة إلى 70 قتيلاً".
ويُعتقد أن حركتي حماس والجهاد ما زالتا تحتجزان أكثر من 100 رهينة من بين 240 احتجزوا خلال هجومهما في السابع من أكتوبر على بلدات في إسرائيل التي تقول إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ ذلك الحين ودمرت جزءًا كبيرًا منه، فيما تقول السلطات في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل ما يزيد على 20400 فيما يُعتقد بأن آلافًا آخرين لقوا حتفهم تحت الأنقاض.
وتم تهجير الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتقول الأمم المتحدة إن الأوضاع في القطاع كارثية.