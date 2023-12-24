مقتل أكثر من 70 شخصًا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم "المغازي" في غزة

وتفصيلاً، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق الأحد، بأن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 60، مضيفًا أن العدد مرشح للزيادة.