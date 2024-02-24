"مجموعة السبع" تتعهد بزيادة كلفة روسيا من غزوها لأوكرانيا.. وتُحذِّر إيران والصين وكوريا الشمالية

وفي شكل أكثر شمولاً، تعهدت مجموعة السبع بالتحرك ضد فرقاء آخرين؛ يقدمون دعمًا ماديًّا للحرب التي تخوضها روسيا، بما في ذلك عبر فرض إجراءات جديدة بحق كيانات في دول ثالثة، داعية المؤسسات المالية إلى عدم دعم آلة الحرب الروسية.