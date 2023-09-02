النيجر قد تتسبّب بأزمة عالمية في اليورانيوم

تستورد أوروبا نحو 20% من احتياجاتها من اليورانيوم من النيجر، وهو أمرٌ مهمٌ بشكل خاص بالنسبة لفرنسا، التي تُعَد قوةً كبرى في مجال الطاقة النووية، لكن ربما الأمر الأهم هو الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة الواقعة في الساحل الإفريقي.