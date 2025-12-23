غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 70,942 والإصابات تتجاوز 171 ألفًا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,942 شهيدًا، و171,195 مصابًا.