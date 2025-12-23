غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 70,942 والإصابات تتجاوز 171 ألفًا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70,942 شهيدًا، و171,195 مصابًا.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جديد و4 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 3 إصابات.
وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف وغياب الإمكانات.
كما بيّنت أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 406 شهداء، في حين وصل عدد المصابين إلى 1,118 حالة.
وفي سياق متصل، سجلت الوزارة وفاة مواطن جراء انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا انهيارات المباني نتيجة سوء الأحوال الجوية إلى 16 حالة وفاة.