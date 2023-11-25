استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

وقد استشهد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عامًا)، بعدما أصيب بالرصاص الحي في منطقة القلب والبطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما؛ فيما أصيب شاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.