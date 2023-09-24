توتُّر متصاعد.. النيجر تعلن غلق مجالها الجوي بوجه الطائرات الفرنسية

يُذكر أنه في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر. وفي السادس من أغسطس أعلنت النيجر إغلاقه "إزاء خطر تدخُّل تتضح معالمه انطلاقًا من دول مجاورة" في الوقت الذي هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريًّا لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم إلى السلطة بعد أن أطاح به انقلاب في 26 يوليو.