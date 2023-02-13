مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن خلال عمليتي طعن بمدينة القدس

شهدت مدينة القدس، اليوم الاثنين، عمليتي طعن في البلدة القديمة، وعند حاجز مخيم شعفاط، قام بتنفيذهما طفلان، وأسفرتا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن، ومقتل منفذ الهجوم الأخير.