بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقًا: إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.