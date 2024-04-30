"إجراءات بالجنائية الدولية ضد مسؤولي الاحتلال".. حاجز جديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل

وفي جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك، الاثنين، ردت السفيرة الأميركية لدى المنظمة ليندا توماس غرينفيلد، على سؤال حول ما إذا كانت بلادها ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بأوامر الاعتقال المحتملة من المحكمة الجنائية، بقولها إن "المحكمة منظمة مستقلة، وتقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من جانب الولايات المتحدة"، وفقما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء.