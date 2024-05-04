إسبانيا والأرجنتين في قلب أزمة دبلوماسية.. بسبب اتهامات عن "الفقر والموت"

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، السبت: "ترفض الحكومة الإسبانية رفضًا قاطعًا العبارات التي لا أساس لها، الواردة في الإعلان الصادر عن الرئاسة الأرجنتينية"؛ معتبرة أنها "لا تتوافق مع علاقات البلدين والشعبين الشقيقين".