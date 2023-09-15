"مقابر جماعية" وتسمم.. "كارثة ليبيا الأسوأ في التاريخ" تلقي بتبعتها في درنة

يشار إلى أن الإعصار "دانيال" تسبّب منذ الأحد الماضي في حجم مهول من السيول والفيضانات التي أغرقت أحياء بكاملها، كان لدرنة الحصة الأكبر منها؛ إذ مُحيت أجزاء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات برمتها فوجئت بما حصل، كما لقي الآلاف حتفهم، وتشرّد عشرات الآلاف، بينما لا يزال كُثُر في عداد المفقودين.