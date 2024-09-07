مراكز التصويت تفتح أبوابها.. 3 مرشحين يتنافسون في رئاسة الجزائر

فتحت مراكز التصويت أبوابها، اليوم السبت، في جميع أنحاء الجزائر لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات.
ويبلغ عدد المترشحين ثلاثة، هم: الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون؛ ومرشح حركة "مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف؛ ومرشح "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.
ويبلغ تعداد الناخبين في رئاسيات السابع من سبتمبر، 23.486.061 ناخباً داخل البلاد و865.490 شخصاً بالخارج، وفقاً لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، وفق "روسيا اليوم".
من جهته، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي؛ في ندوة صحفية، إن "تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ "23.486.061 ناخباً داخل البلاد؛ 47 بالمئة منهم نساء و53 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمئة".
في المقابل، بلغ عدد الناخبين المقيمين خارج الجزائر "865.490 ناخباً؛ 45 بالمئة منهم نساء، و55 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة، 15 بالمئة".
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكّدت في وقت سابق جاهزيتها التامة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار التزاماتها الدستورية والمتمثلة في الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب.
يُذكر أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر كانت قد انطلقت في 15 أغسطس، واختتمت يوم 3 سبتمبر؛ لتنطلق على أثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام؛ حظر فيها على المرشحين القيام بأيّ نشاطٍ انتخابي.
وأكّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ضرورة التقيُّد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.