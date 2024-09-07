مراكز التصويت تفتح أبوابها.. 3 مرشحين يتنافسون في رئاسة الجزائر

من جهته، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي؛ في ندوة صحفية، إن "تعداد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي بلغ "23.486.061 ناخباً داخل البلاد؛ 47 بالمئة منهم نساء و53 بالمئة رجال، فيما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 36 بالمئة".