إبعاد دراماتيكي لقائدها.. القصة الكاملة لتمرد "فاغنر" على "بوتين" والحسم!

قال بريغوجين إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وهم على استعداد للذهاب "إلى أبعد مدى" في معارضتهم للجيش الروسي؛ فيما دخل مقاتلو فاغنر مدينة روستوف بجنوب روسيا؛ حسب ما قاله بريغوجين في تسجيل صوتي نُشِر على تلغرام؛ بينما قال البيت الأبيض إنه يراقب الوضع بين روسيا ومجموعة فاغنر، وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن التطورات.