جيش الاحتلال يفجّر أحياء كاملة جنوب لبنان ويرفع وتيرة التصعيد ويخلّف دمارًا واسعًا

وتصاعدت الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث استهدفت الغارات المتواصلة العديد من المناطق في الجنوب، إلى جانب ضربات في البقاع، وبيروت، وجبل لبنان، وصولًا إلى مناطق في شمال البلاد.