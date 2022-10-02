عقب أعمال الشغب ووفاة 129 شخصًا.. إندونيسيا تُوقِف مباريات دوري كرة القدم

أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمرًا بإيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حتى انتهاء التحقيق بشأن حادثة التدافع؛ إثر أعمال شغب خلال مباراة لكرة القدم بجاوة.
وطالَبَ الرئيس الإندونيسي بإجراء تقييم شامل لأمن مباريات كرة القدم، بعد وفاة 129 شخصًا وإصابة 180 في الحادث.
وقال قائد الشرطة في جاوة الشرقية نيكو أفينتا: "إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين خلال تدافع، بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد كانجوروهان؛ حيث خسر الفريق المضيف أريما مالانج أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا بنتيجة 2- 3، في جاوة الشرقية".
وأوضح أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز؛ مما تسبب في التدافع وحالات اختناق.
وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم توقف المسابقة لمدة أسبوع، بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.