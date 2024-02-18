تأسيس "خلية اتصال" بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة تهريب المخدرات

في ختام اجتماعهم في العاصمة الأردنية عمّان، اتفق وزراء داخلية كل من الأردن والعراق وسوريا ولبنان، على إنشاء "خلية اتصال مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين الدول الأربع".
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية؛ في تصريحات للصحافيين بعد الاجتماع، إن "مجتمعاتنا تعاني مشكلة المخدرات، لذلك اتفقنا اليوم، أنه من دون جهدٍ تنسيقي مشترك من قِبل دولنا المجتمعة فلن تكون هناك نتائج نصبو إليها".
وأضاف: "أهم ما اتفقنا عليه اليوم هو تأسيس خلية اتصال مشتركة فيها ضباط اتصال من دولنا المختلفة تُعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات، وبشكلٍ رئيسٍ متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة، وتتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية".
ومثلت عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون القادمة براً من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعًا داميًا، مصدر توتر بينها وبين الأردن، حيث نفّذت القوات الجوية الأردنية ضربات في جنوب سوريا تستهدف المهرّبين المزعومين وأماكن تصنيع المخدرات.