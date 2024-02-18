تأسيس "خلية اتصال" بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمكافحة تهريب المخدرات

ومثلت عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون القادمة براً من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعًا داميًا، مصدر توتر بينها وبين الأردن، حيث نفّذت القوات الجوية الأردنية ضربات في جنوب سوريا تستهدف المهرّبين المزعومين وأماكن تصنيع المخدرات.