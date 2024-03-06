أمريكا تعاقب شركتين وسفينتين توفر إيرادات للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على شركتين وسفينتين سهّلت شحن السلع الأولية بالنيابة عن شبكة لإحدى جهات التسهيلات المالية لجماعة الحوثي اليمنية.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقرهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين، لدورها جميعًا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقًا من إيران يدعى سعيد الجمال، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت الوزارة أن الإيرادات من بيع السلع الأولية تدعم الحوثيين وهجماتهم على حركة الشحن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.