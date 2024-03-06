أمريكا تعاقب شركتين وسفينتين توفر إيرادات للحوثيين

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان، أن التحرك يستهدف شركتين مالكتين لسفن ومقرهما في هونج كونج وفي جزر مارشال وسفينتين، لدورها جميعًا في شحن سلع أولية بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقًا من إيران يدعى سعيد الجمال، وفقًا لـ"فرانس برس".