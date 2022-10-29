البيت الأبيض يعلن مشاركة الرئيس بايدن في قمة المناخ "كوب 27"

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27" في الحادي عشر من نوفمبر المقبل؛ حيث سيدعو العالم للتحرك "في هذا العقد الحاسم".