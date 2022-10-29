البيت الأبيض يعلن مشاركة الرئيس بايدن في قمة المناخ "كوب 27"

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27" في الحادي عشر من نوفمبر المقبل؛ حيث سيدعو العالم للتحرك "في هذا العقد الحاسم".
قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر، التي ستنظم في مصر.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: إن بايدن سيستغل كوب 27 "للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة المناخ العالمي، ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ"؛ بحسب رويترز.
وأضافت: بايدن سيؤكد أيضًا "أن العالم يتوجب عليه أن يتحرك في خلال هذا العقد الحاسم"؛ وفقًا لفرانس برس.
وتابعت: في اليوم التالي سيتوجّه الرئيس الأمريكي إلى كمبوديا لحضور قمة آسيان، من 12 إلى 13 نوفمبر.
وسيشارك بايدن في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ودول الآسيان وقمة شرق آسيا؛ بحسب ما ذكر البيت الأبيض.
قالت جان بيير: إن بايدن سيؤكد في كمبوديا التزام الولايات المتحدة الدائم بجنوب شرق آسيا، في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية التعاون بين الولايات المتحدة ودول آسيان في ضمان الأمن والازدهار في المنطقة.
سيواصل بايدن جولته الدبلوماسية؛ حيث سيقوم بزيارة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، إلى بالي الإندونيسية؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وفقًا لجان بيير: فإن بايدن سيعمل في بالي مع الشركاء في مجموعة العشرين على مواضيع رئيسية؛ مثل تغير المناخ، والتأثير العالمي للحرب في أوكرانيا.
التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا يشمل موضوعات الطاقة والأمن الغذائي والقدرة على تحمل التكاليف، ومجموعة من الأولويات الأخرى المهمة للانتعاش الاقتصادي العالمي.