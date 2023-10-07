الأردن.. الخارجية تؤكد ضرورة وقف التصعيد في غزة ومحيطها

وشددت الوزارة الأردنية، على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذّرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصًا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.