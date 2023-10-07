الأردن.. الخارجية تؤكد ضرورة وقف التصعيد في غزة ومحيطها

علّقت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم السبت، على التصعيد الحاد للوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد إطلاق حماس لعملية "طوفان الأقصى".
وشددت الوزارة الأردنية، على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وحذّرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصًا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وحذّرت الوزارة من عواقب هذا التصعيد على كل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وأكدت ضرورة ضبط النفس، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.