مطلق النار على المركز الكردي في باريس يبرر فعلته: أنا "عنصري"

من ناحيتها قالت آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس، على تويتر: "الأكراد، في أي مكان، يجب أن يكونوا قادرين على العيش بسلام وأمن.. الآن أكثر من أي وقت مضى، تقف باريس إلى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة".