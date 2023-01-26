السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لارتكابها مجزرة جنين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وتحميله مسؤولية المجزرة في جنين، التي قتل خلالها تسعة فلسطينيين.