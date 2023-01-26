السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لارتكابها مجزرة جنين

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم (الخميس)، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وتحميله مسؤولية المجزرة في جنين، التي قتل خلالها تسعة فلسطينيين.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل اعتباراً من الآن".
وأوضح "أبو ردينة" أن الرئاسة ستتوجه فوراً لمجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مسؤولية إسرائيل عن المجزرة في جنين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.