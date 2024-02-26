مستشار "عباس": الشأن السياسي اختصاص منظمة التحرير.. ولا علاقة لـ"حماس" بالحكومة الجديدة

وأفادت معلومات في وقتٍ سابق بأن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، والتي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.