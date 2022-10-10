انفجارات ضخمة تهز كييف وتصاعد لأعمدة الدخان

وكان الرئيس الروسي قد اتهم، مساء الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارًا بالجسر؛ واصفًا ما حدث بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.