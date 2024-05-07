تصعيد خطير يهدد حياة مليون فلسطيني.. مصر تُدين عمليات الاحتلال برفح الفلسطينية

أدانت مصر عمليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًّا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمَنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".
ودعت الجانب الإسرائيلي -وفق "روسيا اليوم"- إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة".
وطالبت مصر "جميع الأطراف الدولية المؤثرة، بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة".
يُذكر أن جيش الاحتلال، أعلن أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس.
وقال إن قوات اللواء 401 سيطرت صباح الثلاثاء على الجهة الفلسطينية من معبر رفح، وقطعت الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين.