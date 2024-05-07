تصعيد خطير يهدد حياة مليون فلسطيني.. مصر تُدين عمليات الاحتلال برفح الفلسطينية

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًّا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمَنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".