"خوفًا من فاغنر".. بولندا تعزز قواتها وتنشر 500 عنصر شرطة على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت بولندا، الأحد، أنها سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا، لتعزيز القدرة الأمنية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين العابرين، وكذلك أي تهديدات محتملة بعد انتقال مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى مينسك.