استشهاد أربعة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة الغربية

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، ترافق ذلك مع عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في مدينة حلحول وبيت لحم وعصيرة الشمالية، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.