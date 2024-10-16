استشهاد أربعة فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة الغربية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في إطلاق نار وقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي النصر بمدينة غزة.
وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، ترافق ذلك مع عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات الاحتلال في مدينة حلحول وبيت لحم وعصيرة الشمالية، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.