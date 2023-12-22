الأمم المتحدة تؤكّد وفاة وزير الدفاع الليبي السابق البرغثي في بنغازي

وفي بيان لها، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن "قلقها إزاء الإعلان عن وفاة وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي؛ في بنغازي"، لافتة الى أن ذلك يأتي "في أعقاب اعتقاله من قبل السلطات في 7 أكتوبر مع عشرات آخرين، بما في ذلك عدد من أفراد أسرته".