إسرائيل تستبدل بالعمال الفلسطينيين الهنود

توافد آلاف الهنود على مركز توظيف، أملاً في الحصول على عمل في إسرائيل، رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحماس والتي تدمر غزة وتهدد الشرق الأوسط.
يقول أغلب الهنود المتقدمين إلى العمل في إسرائيل، إنهم سيغامرون للحصول على فرصة في بلد غارق في الحرب، بينما يكافحون للعثور على وظائف في الهند، حيث لا تزال البطالة مرتفعة على الرغم من تضخم الاقتصاد.
أحد هؤلاء الأشخاص، هو أنوب سينغ؛ خريج جامعي وعامل بناء، إذ اُختير للذهاب إلى إسرائيل، حيث سيحصل على نحو 1600 دولار شهرياً، مبلغ أكبر بكثير من الـ (360 - 420 دولاراً) التي يمكن أن يحصل عليها شهرياً للقيام بنفس العمل في الهند.
يقول سينغ؛ بينما كان ينتظر بمركز التوظيف في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند، لإجراء مقابلة العمل: "لهذا السبب تقدّمت بطلب للذهاب إلى إسرائيل. أعلم أن هناك تهديداً، لكن المشكلات موجودة هنا أيضاً".
يبدو أن الهند، حيث يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي نحو 2400 دولار سنوياً، على استعداد للتدخل لسد جزءٍ من هذه الفجوة. وأعلنت ولايتا هاريانا وأوتار براديش عن وظائف لنحو 10 آلاف عامل بناء في إسرائيل.