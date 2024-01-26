إسرائيل تستبدل بالعمال الفلسطينيين الهنود

أحد هؤلاء الأشخاص، هو أنوب سينغ؛ خريج جامعي وعامل بناء، إذ اُختير للذهاب إلى إسرائيل، حيث سيحصل على نحو 1600 دولار شهرياً، مبلغ أكبر بكثير من الـ (360 - 420 دولاراً) التي يمكن أن يحصل عليها شهرياً للقيام بنفس العمل في الهند.