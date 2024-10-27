الأمم المتحدة: معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تُحتمل

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تُحتمل"، مشيرًا إلى أن العديد من الأُسر باتت بلا غذاء أو مأوى، بينما يُحرم الجرحى من الرعاية الطبية الضرورية.