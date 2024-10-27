الأمم المتحدة: معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تُحتمل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن صدمته من حجم القتل والدمار الذي يعصف بشمال قطاع غزة من جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة، التي تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها، بحسب "سكاي نيوز".
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تُحتمل"، مشيرًا إلى أن العديد من الأُسر باتت بلا غذاء أو مأوى، بينما يُحرم الجرحى من الرعاية الطبية الضرورية.
ودعا غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبًا بالإفراج عن الرهائن، والمحاسبة على الجرائم وفق القانون الدولي.