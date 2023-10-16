بدء دخول أول شحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح

دخلت أول شحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، الاثنين، عبر معبر رفح الذي يفصل القطاع المحاصر عن مصر.
وكان المعبر مغلقًا من الجانب الفلسطيني، إثر تعرضه لضربات جوية إسرائيلية حالت دون عمله، في خضم الهجمات العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع.
واستقبلت مصر أطنانًا من المساعدات الإنسانية من عدة دول ومنظمات على مدار الأيام القليلة الماضية؛ تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.
وصباح الاثنين، استقبل مطار العريش القريب من المعبر طائرة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، تحمل 32 طنًّا من المواد الغذائية وخيمتين ميدانيتين لدعم سكان غزة.