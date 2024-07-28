إسقاط وإبطال مفعول 19 مُسيَّرة أوكرانية بـ"كورسك" الروسية خلال 24 ساعة

أعلن أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، إسقاط وإبطال مفعول 19 مُسيَّرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة في المقاطعة.
وفي التفاصيل، كتب "سميرنوف" على "تلغرام": "تم القضاء خلال النهار على 19 مُسيَّرة أوكرانية وإبطال مفعولها باستخدام الأسلحة الرشاشة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية مع أوكرانيا"، حيث تقع المقاطعة.
وأعلن سميرنوف صباح الأحد اندلاع حريق في مستودع للنفط في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا نتيجة هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتَيْ لوغانسك ودونيتسك الشعبيتَيْن، والمقاطعات الروسية الحدودية معها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".