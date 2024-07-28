إسقاط وإبطال مفعول 19 مُسيَّرة أوكرانية بـ"كورسك" الروسية خلال 24 ساعة

وفي التفاصيل، كتب "سميرنوف" على "تلغرام": "تم القضاء خلال النهار على 19 مُسيَّرة أوكرانية وإبطال مفعولها باستخدام الأسلحة الرشاشة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية مع أوكرانيا"، حيث تقع المقاطعة.