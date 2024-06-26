ضربات إسرائيلية تستهدف مواقع قرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق

دوت انفجارات عنيفة في محافظة ريف دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي لمواقع في محيط منطقة السيدة زينب، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.