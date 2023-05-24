الإدارة العسكرية في كييف تفعّل حالة التأهب الجوي وتحذر من ضربات روسية

وحذرت السلطات الأوكرانية من خطر هجوم بطائرات مسيرة روسية على كييف، داعية سكان العاصمة إلى البقاء في الملاجئ حتى انتهاء التنبيه، فيما دوت صفارات الإنذار في كل من ميكولايف وخيرسون أيضًا.