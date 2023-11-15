أمريكا تنفي منح إسرائيل موافقة على اقتحام مستشفى الشفاء

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن "الولايات المتحدة لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في قطاع غزة".
وذكر المتحدث أن "واشنطن تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "إن الولايات المتحدة لم تمنح الموافقة لإسرائيل من أجل اقتحام مستشفى الشفاء في غزة".
وأضاف "كيربي" في كلمة للصحافيين: "إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تبلغها إسرائيل مسبقاً عن عملياتها العسكرية في غزة".
وتابع: "كنا دائماً واضحين جداً مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضاً واضحين جداً معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات".