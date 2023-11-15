أمريكا تنفي منح إسرائيل موافقة على اقتحام مستشفى الشفاء

من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "إن الولايات المتحدة لم تمنح الموافقة لإسرائيل من أجل اقتحام مستشفى الشفاء في غزة".