الولايات المتحدة تعلن الجهة المنفذة لهجوم قاعدة "البرج 22" في الأردن

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المقاومة في العراق" كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة الجيش الأمريكي في شمالي شرق الأردن على الحدود مع سوريا، المعروفة باسم "البرج 22"، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قِبَل مجموعة تسمى "المقاومة في العراق"، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب "حزب الله".
وذكر كيربي أن كتائب "حزب الله" ليست المجموعة الوحيدة المسؤولة عن الهجمات السابقة على القواعد الأمريكية.
وأضاف: من المؤكد أن هذا يحمل سمات مميزة لأنواع الأشياء التي تفعلها كتائب "حزب الله"، وتابع أن "مجتمع استخباراتنا يعتقد أن هذا الهجوم تم من قِبَل مجموعة المقاومة في العراق".
وقال كيربي إنه بينما تستعد الولايات المتحدة للرد على الهجوم "فمن المرجح أن تكون هناك مراحل متعددة للهجوم المضاد"، وأضاف: "سنرد وفقًا لجدولنا الزمني الخاص".
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الثلاثاء، للصحفيين إنه اتخذ قرارًا بشأن الرد على الهجوم.
وردًّا على سؤال من أرليت ساينز من شبكة CNN عما إذا كان قد قرر كيفية الرد، قال بايدن: "نعم"، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل.