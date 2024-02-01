الولايات المتحدة تعلن الجهة المنفذة لهجوم قاعدة "البرج 22" في الأردن

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المقاومة في العراق" كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة الجيش الأمريكي في شمالي شرق الأردن على الحدود مع سوريا، المعروفة باسم "البرج 22"، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.