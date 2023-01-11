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يلقب بـ"الجاسوس الخارق".. إيران تحكم على نائب سابق لوزير الدفاع بالإعدام
اتهمته بالإفساد في الأرض للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد
أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام بحقّ علي رضا أكبري النائب السابق لوزير الدفاع؛ بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة؛ بحسب ما أفاد مصدر رسمي، اليوم الأربعاء.
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية: "حُكِمَ على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".
وأضاف أن المحكمة العليا صادقت على الحكم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف "أكبري" أو الحكم بحقه، كما لم يحدد تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به "أكبري" أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية أشارت إلى أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي".
ويلقب "أكبري" بـ"الجاسوس الخارق"؛ لما كان له من تأثير كبير في هيكل الدولة بسبب مناصبه المهمة.