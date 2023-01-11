يلقب بـ"الجاسوس الخارق".. إيران تحكم على نائب سابق لوزير الدفاع بالإعدام

ولم يقدّم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف "أكبري" أو الحكم بحقه، كما لم يحدد تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به "أكبري" أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية أشارت إلى أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي".