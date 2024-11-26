بفعل صعود الدولار وتراجع الطلب.. الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

ووفق سكاي نيوز عربية انخفض الذهب 3.2 بالمئة أمس الاثنين، وهو أكبر تراجع يومي له في أكثر من خمسة أشهر على خلفية أنباء عن استعداد إسرائيل للموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله، بالإضافة إلى ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة الأمريكية في إدارته.