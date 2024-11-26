بفعل صعود الدولار وتراجع الطلب.. الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

واصلت أسعار الذهب تراجعها، الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل صعود الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن، بعد تقارير تشير إلى احتمال التوصل لوقف لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وجماعة حزب الله في لبنان.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2614.56 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2614.80 دولارًا.
ووفق سكاي نيوز عربية انخفض الذهب 3.2 بالمئة أمس الاثنين، وهو أكبر تراجع يومي له في أكثر من خمسة أشهر على خلفية أنباء عن استعداد إسرائيل للموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله، بالإضافة إلى ترشيح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت وزيرا للخزانة الأمريكية في إدارته.
وفي الوقت ذاته، قال الكرملين إنه لاحظ أن دائرة ترامب تتحدث عن خطة محتملة لإحلال السلام في أوكرانيا.
وذكرت سوني كوماري، المحللة الاستراتيجية للسلع الأولية في إيه.إن.زد "انخفاض المخاطر الجيوسياسية يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب"، مضيفة أن صعود الدولار يقلل أيضًا من إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن، بحسب رويترز.
وارتفع الدولار 0.3 بالمئة بعدما تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما قلل جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.
وقالت كوماري "سينصب التركيز مجددا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر".
وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، الذي يميل عادة إلى تشديد السياسة النقدية، إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.