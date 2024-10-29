أوضاع إنسانية متدهورة.. عائلات نازحة تعيش في مقابر غزة وسط نقص حاد في الغذاء والمساعدات

يضطر الكثير من العائلات في غزة، ومنهم عائلة أبو رزاق القصاص، بعد أكثر من عام من الحرب على غزة، إلى العيش في مقابر خان يونس بجنوب القطاع؛ حيث تعتمد على تبرعات غذائية تسد رمقهم بالكاد.
ويعاني القطاع من نقص حاد في الإمدادات الأساسية، في ظل إغلاق المعابر وتقلص المساعدات الغذائية والدوائية، بينما يواجه السكانُ شتاءً قارسًا دون مأوى يحميهم.
ومع تفشي الجوع وانتشار الخيام المؤقتة، تواجه العائلات صعوبات متزايدة؛ حيث تطالب الولاياتُ المتحدة حليفتَها إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني، وإلا ستفرض قيودًا على المساعدات العسكرية؛ بحسب "سكاي نيوز".