أوضاع إنسانية متدهورة.. عائلات نازحة تعيش في مقابر غزة وسط نقص حاد في الغذاء والمساعدات

يضطر الكثير من العائلات في غزة، ومنهم عائلة أبو رزاق القصاص، بعد أكثر من عام من الحرب على غزة، إلى العيش في مقابر خان يونس بجنوب القطاع؛ حيث تعتمد على تبرعات غذائية تسد رمقهم بالكاد.